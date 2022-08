Samuele Birindelli, difensore del Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro l'Udinese: "E' vero che abbiamo perso le prime due partite, ma dobbiamo ricordarci che siamo una squadra completamente nuova che si sta approcciando per la prima volta alla serie A. Ci vorrà tempo per amalgamare la rosa e per calarci nella realtà della categoria. Stiamo lavorando tanto per farci trovare pronti, dobbiamo mantenere la serenità necessaria perchè c'è tutto il tempo per risollevarci e per centrare i nostri obiettivi."