Monza, Bocchetti: "Crediamo nella salvezza. Mercato? Quando chiamano Milan o Atalanta è difficile dire di no"

Getty Images

L'allenatore delSalvatoreha presentato la sfida contro la Lazio in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:. Sono molto contento di chi è arrivato, perchè sono calciatori che hanno portato entusiasmo. La squadra sostanzialmente la vedo sempre con tanta fame e cattiveria. Anche col Verona ho visto un Monza con il giusto atteggiamento.".

"Ganvoula ha iniziato subito a far vedere bellissime giocate. Ho parlato personalmente con il giocatore e vuole aiutare la squadra. Nell'allenamento di rifinitura deciderò chi giocherà tra lui e Petagna.. Per come si comporta sembra che sia con noi da tanto tempo. Lo valuteremo in queste settimane".

"Squadra forte poco da dire, hanno dei giocatori di altissimo livello. Sono curioso di vedere come risponderemo a livello difensivo.. Per il ruolo di portiere sono sereno perché in alternativa c'è Pizzignacco"."Io non ho visto uno smantellamento da parte nostra,. Allo stesso tempo mi aspetto molto da chi è arrivato. Cambiando tanti calciatori ci sarà da lavorare ancora di più, a maggior ragione non avendo tanto tempo a disposizione".