Monza, Bocchetti duro: "Chi non se la sente di restare alzi la mano"

Ilcade ancora e perde lo scontro diretto interno contro il Cagliari nella 19esima giornata di Serie A. Al termine della partita, l'allenatore biancorossoè intervenuto in conferenza stampa: "Oggi salvo solo i primi minuti, è stato fatto un passo indietro rispetto a Parma. In questo momento non possiamo permettercelo, siamo di fronte ai nostri tifosi. E' una sconfitta dura da accettare. Dopo il primo gol è entrata paura, timore di essere già stati in vantaggio. Ho detto subito che serviva coraggio. Sull’1-0 potevamo essere più cattivi, nel secondo tempo giocare in 10 non è semplice e anche quello non ci ha aiutato. Bisogna accettare la sconfitta, perché davanti ai nostri tifosi ci tenevamo tanto e volevamo regalare una gioia, se lo meritano".

- "I ragazzi li vedo, ci parlo tutti i giorni e li analizzo: in base a quello scelgo. E' il momento in cui non c’è più niente da perdere, chi non se la sente di restare alzi la mano. Servono undici che combattono e che danno tutto per la maglia, non abbiamo più tempo per perdere. Bisogna prima di tutto essere uomini e poi dare tutto. Abbiamo 19 partite, bisogna dare tutto. Chi c’è, c’è. Chi non c’è può starsene anche fuori. Vanno fatte delle valutazioni e bisogna guardarsi negli occhi. Non siamo retrocessi, ci mancano 19 partite. Ci credo, io ci credo veramente, però bisogna che tutti diano di più, me in primis sicuramente".

- "Abbiamo sbagliato un’uscita sul contropiede, c’è stata una disattenzione. Adesso non voglio dare colpa a nessuno, non aiuta star qua ad analizzare gli errori individuali. Bisogna tutti scavare dentro se stessi e trovare la chiave giusta per uscire da questo periodo. Ho tanta fiducia nei ragazzi, quello che sento e vedo io in allenamento è questo. Insieme bisogna trovare qualcosa che ci dia il via per ripartire".- "C'è stato qualche passo indietro rispetto a Parma. E' mancata la cattiveria. Bisogna fare tutti qualcosa in più di quello che si fa. Sta a me trovare la chiave giusta per questi ragazzi. Lo spirito dev’essere quello di una squadra che può giocare con tutti".