Si chiude la dodicesima giornata di Serie A con lo scontro salvezza tra Monza e Bologna. Una partita che si giocherà nonostante l'iniziale richiesta del club lombardo di rimandare il match dopo quanto avvenuto pochi giorni fa al difensore del Monza, Pablo Marì. I padroni di casa, dopo le tre vittorie consecutive con Palladino in panchina, sono reduci da due sconfitte e proveranno quindi a fermare il trend negativo.



Il Bologna, che come gli avversari di questa sera ha già cambiato allenatore nel corso della stagione, arriva invece da una preziosa vittoria contro il Lecce. I numeri in trasferta per la squadra di Thiago Motta però non sorridono visto che fino a qui i rossoblù hanno ottenuto un solo punto (con lo Spezia). Bologna che dovrà fare a meno anche di Arnautovic, non convocato.