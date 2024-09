Getty Images

tornano in campo domenica 22 settembre 2024 con calcio d'inizio alle ore 15:00 per la. I lombardi arrivano sulle ali dell'entusiasmo dopo aver fermato l'Inter, gli emiliani invece sono reduci da uno 0-0 in Champions dove sono tornati dopo 60 anni. Gli inizi delle due squadre in questo torneo sono stati interlocutori: nel pomeriggio dello U-Power Stadium si cercano nuovi slanci.Partita: Monza-Bologna.Data: domenica 22 settembre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Monza - Bologna in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.Monza-Bologna viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Telecronaca affidata a Luca Farina.(3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Mota, Maldini; Djuric. All. Nesta

(4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Lucumi, Casale, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Urbanski, Ndoye, Odgaard; Castro. All. Italiano.