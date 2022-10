Monza-Bologna si giocherà regolarmente. Questa l'indiscrezione raccolta da "La Gazzetta dello Sport", secondo cui è stata respinta la richiesta di Adriano Galliani di posticipare la gara, dopo i fatti di Assago che hanno coinvolto Pablo Marì. L'ad brianzolo aveva esposto la questione alla Lega Calcio dopo che tanti dei giocatori allenati da Palladino avevano espresso il desiderio di posticipare il match previsto per lunedì.



"Abbiamo chiesto di rimandare la prossima gara di campionato. I nostri calciatori piangevano e hanno insistito per venire in ospedale per salutare Marí e stargli vicino in un momento complicato", aveva detto l'ex dirigente del Milan. Richiesta dunque bocciata, Monza e Bologna scenderanno in campo lunedì alle 20:45.