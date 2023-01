Il Monza prende tempo per Brekalo e non chiude col Wolfsburg, così per l’attaccante croato è pronta a inserirsi la Fiorentina. Il giocatore è in scadenza di contratto e i viola vorrebbero aspettare giugno per prenderlo a zero, ma non è escluso che possano fare un tentativo subito anche per anticipare la concorrenza del Getafe.