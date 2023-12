Michele Di Gregorio è uno dei pezzi pregiati del Monza di Raffaele Palladino. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'estremo difensore è un'opzione per il Milan (qualora dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per Maignan) o per il Napoli - nel momento in cui dovesse partire Meret -. Fra i pretendenti ci sono anche alcuni club della Premier League.