Cristian Brocchi, allenatore del Monza, parla di Davide Frattesi, centrocampista dei brianzoli, di proprietà del Sassuolo, miglior cannoniere dei biancorossi con 7 gol in campionato: “Se somiglia a Marchisio e se un giorno potrà essere protagonista in Nazionale? È un giocatore che ho fortemente voluto, sono contento di tutto quello che sta facendo. È arrivato al Monza che aveva un’interpretazione tutta sua del calcio, era disordinato e andava in giro per il campo. Invece ora ha iniziato a capire come muoversi, cosa deve fare nelle due fasi. Adesso ha iniziato a capire di calcio: ha imparato come cucire il gioco ed è più efficace nei tempi d’inserimento. Secondo me sta diventando un giocatore pronto per fare il grande salto. Le qualità le aveva anche prima, solo che non era ancora pronto. Ora dico che è nelle sue possibilità fare tutto quello che un giocatore di categoria superiore può fare”.