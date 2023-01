Pol Lirola è pronto a tornare in Serie A. L'esterno spagnolo ha avuto l'ok dal Marsiglia per trasferirsi al Monza, l'intesa tra club è stata trovata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore terminerà il prestito in Spagna all'Elche con sei mesi d'anticipo, tornerà all'OM solo di passaggio e poi andrà al Monza. Un trasferimento che si sarebbe potuto chiudere già giorni fa, ma che l'Elche aveva chiesto di lasciare in stand by per avere Lirola a diposizione per lo scontro diretto per la salvezza di lunedì scorso con il Cadice (nel quale poi lo spagnolo non è entrato e al suo posto ha debuttato Carmona). Ora è tutto pronto per il ritorno di Lirola in Italia, al Monza: accordo raggiunto, ma cano solo i comunicati ufficiali delle società.



Lirola quindi tornerà in Italia dove ha già giocato con Sassuolo e Fiorentina - oltre a una stagione nelle giovanili della Juventus - totalizzando 155 presenze e 4 gol tra i due club.