Monza-Cagliari 1-0: il tabellino

Stefano Peduzzi

Monza – Cagliari: 1-0



Marcatori: 42’ pt Maldini (M)



Assist: -



Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli (29’ st Caldirola), Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Pessina, Bondo; Colpani (29’ st V. Carboni), Maldini (18’ st Zerbin), Mota (18’ st Gagliardini); Djuric (37’ st Colombo). All. Palladino.



Cagliari (4-4-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello (39’ st Azzi); Nandez, Makoumbou (1’ st Prati); Deiola (43’ st Viola), Jankto (1’ st Oristanio); Shomurodov (39’ st Kingstone), Lapadula. All. Ranieri.



Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova



Ammoniti: Izzo (M), Deiola (C), Bondo (M).



Espulsi: -