Luca Caldirola, autore del gol del 2-2 contro la sua ex Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita: “Se me l’avessero detto da piccolo non ci avrei mai creduto. Emozione incredibile il pareggio all’ultimo minuto, inaspettato, ma meritato”.



LA VITTORIA CONTRO LA JUVE – “Quella vittoria ci ha cambiato la stagione. Abbiamo più consapevolezza, perché avendo battuto la Juve significa che ce la possiamo giocare con tutti, a viso aperto”.



PABLO MARI’ – “Era contentissimo perché quando noi difensori facciamo gol ce li godiamo il doppio”.