L'attaccante del Monza Gianluca Caprari ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Cremonese:



"Era importante vincere qui, vuol dire tanto. Stacchiamo un'altra concorrente, nel finale abbiamo rischiato però di pareggiarla. Sono contento, il gol mi mancava tanto".



DIGIUNO - "Quando vieni in una squadra nuova, ti devi adattare. Questi gol ci volevano e spero che possano dare slancio nel campionato".



RIGORE - "Ne avevo bisogno. Ringrazio Petagna e Pessina perché me l'hanno fatto tirare".



CLASSIFICA - "Dobbiamo fare un passo alla volta. Stiamo dimostrando di poterci stare in A, ma il campionato è lungo e possiamo giocarcela con chiunque".



PALLADINO - "Ultimamente ci divertiamo ancora di più, mentre all'inizio non è stato facile. Ha dato una sistemata, siamo squadra in tutti i sensi e ci divertiamo"