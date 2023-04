Il Monza vola grazie a un super Carlos Augusto. Con la rete realizzata ieri allo Spezia il laterale brasiliano è arrivato a quota 6 gol in campionato con ben 5 assist confermandosi come il secondo difensore più prolifico dietro al solo Frinpong del Bayer Leverkusen (8+6 assist). Per la felicità di Adriano Galliani che era stato più bravo di tutti a convincerlo a lasciare il Corinthians per accettare il progetto brianzolo quando era ancora in serie B.- Dai 4 milioni versati nelle casse del Corinthians nel settembre del 2020La crescita di Carlos Augusto con il Monza è stata esponenziale tanto che Adriano Galliani sta intensificando i contatti con il suo entourageIl club brianzolo vuole resistere alle tentazioni del mercato per il suo esterno sinistro e confermarlo nella propria rosa almeno per un’altra stagione.Carlos Augusto piace a tutte le big del nostro campionato: la Juve si è mossa, l’Inter lo ha seguito a più riprese dal vivo, il Milan è bloccato dalla valutazione del giocatore. Anche dall’estero sono arrivate diverse manifestazioni d’interesse. Ma per il Monza, salvo offerte davvero irrinunciabili e superiori ai 20 milioni, Carlos Augusto non è in vendita. Con Galliani sempre più convinto di poterlo blindare prima della fine della stagione.