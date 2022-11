L'esterno del Monza Carlos Augusto ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Verona:



"Palladino mi ha fatto i complimenti, ci meritavamo questa vittoria dopo la sconfitta col Bologna. Abbiamo fatto bene vincendo questa gara giocata con l'uomo in più".



TRE PUNTI - "Vincere così in uno scontro diretto ci aiuta soprattutto mentalmente perché sono le partite più importanti, anche dopo la sosta dobbiamo fare meglio possibile".



GOL COL PIEDE DEBOLE - "Ai compagni scherzando lo dico sempre che il destro è il mio piede forte, sono contento per il gol".



PALLADINO - "Ho sempre avuto fiducia in questa squadra poi l'arrivo del mister ci ha dato più positività. Adesso ci sono altre due gare e dopo la sosta e dopo inizia un altro campionato".