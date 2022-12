Carlos Augusto, esterno del Monza, ha parlato ai microfoni di Dazn in vista della partita contro la Fiorentina: "Sono stato felicissimo di aver portato il Monza in Serie A, portarlo anche in Champions League sarebbe fantastico".



RIPRESA - "Abbiamo fiducia e consapevolezza in squadra, ma sappiamo che sarà un mese difficile. Abbiamo Fiorentina, Inter e poi Juventus. Ma sento la fiducia del gruppo, credo che possiamo fare punti anche in queste partite".



PALLADINO - "Ha detto che adesso sarà un altro campionato. Abbiamo fatto bene la prima parte, ora sarà diverso. Dobbiamo avere questa mentalità per fare bene anche ora. Le prime partite, con 5 sconfitte di fila, ci hanno fatto riunire. Abbiamo detto tra noi che qualcosa non andava, poi abbiamo cambiato allenatore. Palladino ha trasmesso ottimismo, con il lavoro sul campo. Ma soprattutto ha portato positività, fiducia. Me lo aspettavo, perché ho visto il suo lavoro in Primavera. Poi in Prima Squadra in Serie A sappiamo che è diverso, ma ha fatto bene".



PERCORSO - "Voglio giocare in Champions League e ai Mondiali. Ma sarebbe bellissimo fare la storia qua, col Monza. Sono felice di averlo portato in Serie A, se lo portassi in Champions sarebbe incredibile"



MIGLIORAMENTI - "Devo migliorare negli ultimi 25 metri. Ne parliamo spesso col mister. Se miglioro in questo posso alzare i numeri, sia gol che assist".



AVVERSARIO PIÙ DIFFICILE - "Forse Di Maria contro la Juve. L'ho affrontato poco perché poi è stato espulso. Ma nei primi minuti mi ha dato fastidio".