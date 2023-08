Sfida aperta tra Pisa e Bari per Mattia Valoti, centrocampista in uscita dal Monza. Secondo quanto riportato da Quotidiano Sportivo, il giocatore ex Milan, Verona e Spal sembra aver aperto alla possibilità di scendere in B e vestire la maglia nerazzurra. Attesa la controffensiva della dirigenza pugliese.