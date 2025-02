Monza, chi è Ganvoula: sfumato Camarda, Galliani punta sul colosso giramondo che ha colpito l'Atalanta

Getty Images

Ilha dovuto cambiare i suoi piani: era fatta col Milan per Francescoin prestito biennale, ma Ibrahimovic ha stoppato l'affare e costretto Galliani a lavorare su altro. L'alternativa è stata individuata ed è in viaggio verso l'Italia. Si tratta diAttaccante, è stato protagonista con lo Young Boys, club campione di Svizzera in carica, nell'ultimo anno e mezzo. 9 reti nella stagione del titolo e, quest'anno,

La sua carriera è cominciata al Raja Casablanca in Marocco, per poi srotolarsi in un curioso viaggio per l’Europa alla ricerca di un posto in cui stabilizzarsi: Elazigspor in Turchia, poi. Westerlo, Anderlecht e Malines in Belgio, quindi Bochum in Germania prima di tornare in Belgio con il Cercle Brugge. L'ultima esperienza, appunto, in Svizzera, con buoni risultati: adesso l'occasione in uno dei cinque maggiori campionati europei, con il non semplice compito di aiutare il Monza in una disperata rimonta salvezza sostituendo Djuric. Il tipo di attaccante è lo stesso, lo saranno anche i gol?