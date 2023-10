In un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista del Monza Patrick Ciurria ha parlato del suo percorso per arrivare in Serie A, del sogno nazionale e della sfida con la Roma.



SUL PERCORSO - "Ho fatto tanta gavetta, ho fatto tutte le categorie. Ora come giocatore e come persona mi sento maturo al punto giusto. Il ruolo è relativo, è importante mettersi a disposizione dare il 100%".



SULLA NAZIONALE - "La Nazionale è un sogno, spero che possa arrivare questa chiamata. Lavorando duramente e migliorando giorno dopo giorno, spero che possa arrivare la chiamata in azzurro".



SULLE SCELTE FATTE - "Ho sempre accettato le sfide, soprattutto quelle personali, e ho deciso di rimettermi in gioco. sono sceso di categoria (dalla B alla Lega Pro con il Südtirol, ndr), venivo da un infortunio e volevo giocare e mettere minuti nelle gambe. Sono felice della scelta fatta con il mio procuratore che mi ha sempre consigliato nel modo giusto".



SULLA SFIDA CON LA ROMA - "L’Olimpico è un grande stadio, la Roma ha una grande tifoseria. Sono convinto che faremo una grande prestazione. Lukaku? È un grande attaccante e lo ha dimostrato, io ho ottima fiducia nel mio reparto difensivo, gli daranno filo da torcere".