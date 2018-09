Il presidente del Monza, Nicola Colombo conferma in un'intervista a Il Giorno l'imminente cessione della società a Silvio Berlusconi: "Abbiamo condiviso la decisione di ripartire le quote con il 95% che andrò ai nuovi azionisti e il 5% che resterà a me. Avrei comunque avuto la minoranza, quindi a me tra cinque e trenta per cento cambia davvero poco. Ci tengo a essere parte attiva nel Monza in questa stagione perché in campo sta andando una squadra forte, che in questi anni abbiamo progettato con passione e sacrificio. Poi ben venga se la nuova proprietà farà dei correttivi per rafforzarci ulteriormente, ma siamo già molto competitivi così".