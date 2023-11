L'attaccante del Monza Lorenzo Colombo ha parlato a Dazn dopo la doppietta rifilata al Verona:



"La dedica va alla mia ragazza, alla mia famiglia, al mio mental coach e a tutte le persone che credono tanto in me".



MENTAL COACH - "La mente in generale e tutto ciò che gira a torno ad essa, è fondamentale per noi calciatori. Bisogna saper toccare i tasti giusti per trovare prestazioni come questa".



TIRO DA FUORI - "Mi piace, è la mia caratteristica principale".



VIGNATO E COLPANI - "Siamo giovani e italiani, ci troviamo bene e speriamo di creare più gol".



BARONI - "Non ci siamo parlati, ma ringrazierò sempre lui e il suo staff perché sono stati fondamentali per il mio percorso".



EUROPA - "Ci piace sognare, ma prepariamo le partite in settimana con questo spirito. Solo così possiamo trovare altri punti importanti"