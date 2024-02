Monza, Colombo segna ma non esulta: 'Il Milan significa tantissimo per me'

Segna ma non esulta. Una serata ma anche nostalgica per, che entra nella ripresa die chiude la partita con il 4-2 che sigilla la vittoria dei brianzoli, la prima contro una big per la squadra allenata da Raffaele Palladino nella Serie A 2023/24.Fa gol ma subito alza le mani Colombo, perché il gol arriva contro il suo club: l'attaccante è di proprietà del Milan e la scorsa estate è passato al Monza con la formula del prestito, ma il sogno è di tornare a vestire la maglia rossonera in futuro, come confidato recentemente ai nostri microfoni.Al termine della partita dell'U-Power Stadium, Colombo ha parlato a DAZN: "Quale emozione prevale? Non lo so, lo stupore forse. Non ci crediamo ancora. Eravamo 2-0, ci hanno rimontato... Siamo molto contenti".- "Volevamo tanto una vittoria contro una big, è arrivata proprio contro il Milan che chiaramente per me significa tantissimo, per tutto quello che è stato il mio percorso. E' la mia seconda casa. Non vedo l'ora di festeggiare con i miei compagni".- "Alla mia ragazza e alla mia famiglia, sono le persone che mi stanno più vicine".