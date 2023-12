Nonostante i tantissimi rumors sul futuro di Michele Di Gregorio e Andrea Colpani, la strategia del Monza per i suoi gioielli non porterà nessuno dei due lontano dalla Brianza a gennaio. Il portiere piace a Inter, Roma e in Premier, il fantasista a Juve, Milan, Inter e Napoli, ma per entrambi è già arrivato lo stop di Galliani. Tutto rimandato a fine stagione.