Andrea Colpani, trequartista del Monza, ha parlato a Sky dopo il pareggio contro l'Udinese:



"Devo continuare a lavorare, siamo solo all'inizio. Anche sul mio repertorio perché devo completarmi ed essere in grado di variare perché il avversari mi studiano".



NAZIONALE - "Penso a dare il massimo, soprattutto per il Monza, poi se arrivasse anche la chiamata della Nazionale sarebbe un grande motivo d'orgoglio".



RUOLO E OBIETTIVI - "Dove mi fa giocare mister Palladino mi piace molto perché posso attaccare la porta. Il trequartista mi piace più della mezzala. Nello spogliatoio ci siamo detti che l'obiettivo primario è la salvezza. Poi più andiamo avanti e più né saremo felici: lavorando giorno per giorno".