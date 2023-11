Il centrocampista del Monza Andrea Colpani ha parlato a Dazn dopo la gara col Torino:



"Io dopo Bellingham in Europa? Bello, ma lui è Bellingham e gioca al Real Madrid, io sono un calciatore molto tranquillo e penso al mio rendimento. Grazie al mister per le belle parole, io mi trovo molto bene a fare il trequartista di destra, ma posso fare anche la mezzala se serve. Durante la settimana Palladino mi sprona, è un bel martello, cerca di tenere sempre la concentrazione alta. La Nazionale? L'emozione è stata enorme, è un sogno vestire la maglia azzurra. Sono molto contento di questa convocazione, lavorerò per mantenerla. Non voglio fare la comparsa. Io devo lavorare sotto l'aspetto fisico, perché cerco di soppesare con l'intelligenza ma concordo col mister quando dice che dovrei mettere su un po' di massa per reggere l'urto. Galliani mi ha fatto i complimenti, mi ha chiesto quando partivo per la Nazionale. Vorrei dedicare la convocazione al presidente Berlusconi che per me ha sempre avuto una bella parola".