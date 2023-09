Andrea Colpani, centrocampista del Monza, ha commentato così il pareggio con gol contro il Lecce a DAZN: "Siamo stati sfortunati perché nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per andare in vantaggio. Peccato, potevamo fare di più. Ma è stata una grande partita. Questo anno per me è importantissimo, voglio trovare continuità e far vedere le mie qualità: se si dà continuità a questo si aumenta il livello. Sono contento. Campionato più difficile? La scorsa stagione non la guardiamo neanche: abbiamo perso pedine e ne sono arrivate altre nuove, serve solo un po' di tempo per riorganizzare le idee e faremo bene".