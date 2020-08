Il Monza continua a fare le cose in grande verso il prossimo campionato di Serie B. Per provare a conquistare immediatamente la promozione in Serie A - obiettivo dichiarato della società - Adriano Galliani e il direttore sportivo Filippo Antonelli hanno chiuso un altro colpo: all'Osijek andranno 4.5 milioni per Mirko Maric, ora in volo da Zagabria con aereo privato messo a disposizione da Silvio Berlusconi. Maric è un attaccante che nella scorsa stagione ha realizzato 20 gol in 35 partite ed è atteso oggi in Brianza per sottoporsi alle visite mediche e poi firmare con il Monza.