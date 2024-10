Getty Images

Monza: come sta Maldini in vista del Venezia

21 minuti fa



Il Monza proverà a recuperare Daniel Maldini per la prossima gara di campionato contro il Venezia. Dopo un contrasto in allenamento, è caduto e si è fatto male alla spalla, motivo per il quale ha saltato il match contro il Verona. E' una situazione che andrà valutata giorno dopo giorno da qui a domenica.