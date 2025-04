Monza-Como: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

Partita: Monza-Como

Data: sabato 5 aprile

Orario: 15.00

Canale tv: Dazn

Streaming: Dazn

Il sabato della 31esima giornata si apre con un derby molto importante in chiave salvezza:, le ultime due lombarde della nostra Serie A partendo dal basso della classifica, si affrontano all'U-Power Stadium alle 15. Per i brianzoli si tratta di uno degli ultimi barlumi di speranza di evitare una retrocessione che sembra ormai scritta, mentre per i lariani è una ghiotta occasione per fare un balzo in classifica e ipotecare la permanenza in massima serie dopo la promozione della scorsa annata.

: Turati; Pereira, Izzo, D'Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Mota, Keita. All. Nesta.: Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Moreno; Caqueret, Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao. All. Fabregas.- Nesta ha un solo dubbio, quello tra Mota e Caprari per affiancare in avanti Keita. Partono ancora dietro Ganvoula e Petagna. Indisponibili Pessina, Caldirola, Sensi e Carboni. Nel Como rientra Nico Paz dopo il turno di squalifica e anche Fabregas dovrebbe partire senza punte con l'argentino da falso 9 al posto di Cutrone e Douvikas. In caso di 4-2-3-1 a fare le spese potrebbe essere Caqueret. Spera in una maglia anche Alex Valle, in ballottaggio con Moreno sulla sinistra.

- Monza-Como è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La partita sarà commentata su Dazn da Dario Mastroianni, mentre al commento tecnico ci sarà Emanuele Giaccherini.