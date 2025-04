Getty Images

: risponde come può sulle conclusioni di Douvikas e Paz dopo essere stato trafitto da Ikoné senza poterci fare molto. Evita il peggio su Ikoné, non può nulla su Diao che lo batte da vicinissimo. Il tiro di Vojvoda è sul primo palo ma è estremamente violento.: a proprio agio nel ruolo di braccetto nonostante per larghi tratti della stagione abbia giocato da esterno puro. Gran lavoro di copertura su Diao, finché non combina la frittata proprio sull'esterno spagnolo regalandogli il goal del sorpasso.

: il lavoro su Douvikas è buono anche se un paio di occasioni l'ex Celta Vigo le ha e non le sfrutta. Nella ripresa si ritrova in area e prova a rifinire, ma non ha la lucidità necessaria.: Più di supporto che altro, ma dalla sua parte arriva l'1-1 di Ikoné. Prova a rendersi pericoloso in avanti ma senza trovare l'incornata vincente. (dall'80': bravo sia in avanti sia in copertura, gli si può rimproverare ben poco. (dal 56': non dà la scossa alla partita che gli viene richiesta)

: generoso al punto da prendersi un giallo che lo mette a rischio in una zona nevralgica del campo, Si dimostra all'altezza degli elogi di Fabregas alla vigilia. (dal 56': buon rientro in campo dopo tanti problemi fisici): tanta legna e poca apparenza, bravissimo però a chiudere in campo aperto su Da Cunha a ridosso dell'ora di gioco. (dal 67': ): sua la palla in profondità sulla quale fa un gran lavoro Mota in occasione del goal dell'1-0. Spende il giallo nel primo tempo, cala nel secondo. (dal 56': anche lui al rientro, ci mette esperienza)

: riproposto dall'inizio nel ruolo più di mezzala che di terzo del tridente, si sbatte fra centrocampo e attacco producendo una mole di gioco apprezzabile. Meglio nel suo ruolo naturale di esterno nella ripresa.: meglio rispetto alla prestazione di Cagliari, prova a duettare con Mota e lo mette un paio di volte nelle condizioni di essere pericoloso. Cala col passare dei minuti.: non segnava da cinque mesi, torna alla gioia personale con una giocata di forza e astuzia su Kempf. Sempre vivace, dà la sensazione che se fosse stato sempre in questa condizione il Monza avrebbe potuto dire qualcosa in più in questa stagione.

: ha dichiarato che non si confermerebbe, non è tutta colpa sua, anzi, ma immaginiamo che la sua sensazione possa essere corretta.: reattivo nelle uscite profonde sui filtranti del Monza, sbroglia un paio di situazioni pericolose. Rischia quando stende Mota e sarebbe rigore, ma viene salvato dal fuorigioco dell'attaccante. Bravo su Keita e su Mota prima del goal del 3-1 dei suoi, ancora bene sul portoghese dopo.: non spinge mai e viene sempre bypassato dai filtranti del Monza dietro le spalle dei centrali. All'improvviso nella ripresa si aprono le acque e ha modo di scaraventare in rete il suo secondo centro in Serie A dopo l'assist con l'Empoli. (dal 59': qualche grattacapo con Ciurria ma se la cava)

: disastroso nella copertura dello spazio e della palla sul goal di Mota, prova a riscattare l'erroraccio ma il portoghese gli fa vedere le streghe. Fortuna che il resto dei brianzoli è poca roba.: molto in difficoltà anche lui, ma senza errori marchiani come quello del compagno di reparto.: meno propositivo del solito sulla sinistra, ma più attento della settimana scorsa nella propria area dove fa buona guardia.: da un suo suggerimento nasce il goal di Diao, favorito da un errore di Pereira. Poi l'assist è pulito in occasione del bolide di Vojvoda. Altra prestazione ampiamente sufficiente del centrocampista arrivato a gennaio dal Lione. (dal 59': ordine in mezzo al campo in situazione di doppio vantaggio)

: non più mezzala, ma interno, e non è la stessa cosa. Il centrocampo del Como non tiene bene i contropiedi del Monza, ma alla distanza prende il sopravvento e quasi chiude la partita quando viene fermato all'ultimo da Akpa-Akpro. (dal 71': mette minuti nelle gambe per il finale di stagione): va a segno con la specialità della casa, il rientro sul sinistro con conclusione vincente da dentro l'area. Non lucido in un altro paio di situazioni utili per mettere a referto la prima doppietta italiana. (dal 71': ci prova subito con una conclusione da lontano che esce non di molto)

: un'occasione nella parte iniziale del match, poi si rende pericoloso in un paio di frangenti senza entrare nelle azioni dei goal. Ma la qualità dei suoi passaggi prescinde dalla freddezza di chi li riceve. (dall'87': è lui che allarga per Ikoné che pareggia i conti, la difesa di casa lo controlla bene ma al primo errore punisce Pereira e torna al goal laureandosi capocannoniere del Como. Lui, che è arrivato nel mercato di gennaio.: cerca di ripagare la fiducia di Fabregas con un altro guizzo, ma gli capita soltanto un'occasione per calciare verso la porta e lo fa troppo centralmente per pensare di bucare Turati. Fallisce un'occasione decisamente semplice per portare il risultato sul 3-1 per i suoi.

: nulla di eccezionale, ma una vittoria molto importante e un passo avanti verso la salvezza. Con il mantenimento della categoria questo progetto può crescere ulteriormente.