«Mai avuto dubbi sulla promozione. E adesso faremo una squadra per puntare al vertice anche in Serie B». Silvio Berlusconi si gode il successo del suo Monza, promosso per decisione del Consiglio Federale, ma comunque reduce da un campionato condotto saldamente in testa, tanto da avere un vantaggio sulla seconda di 16 punti al momento dell'interruzione del campionato. Il Cavaliere, con al fianco sempre Galliani, proverà ora a fare il doppio salto, per portare il Monza in Serie A per la prima volta. Obiettivo decisamente alla portata, a giudicare da una scommessa confezionata su misura, secondo cui la promozione in A dei brianzoli nella prossima stagione, come riporta Agipronews, vale appena 3 volte la scommessa. Decisamente non una quota da neopromossa. Evidentemente i bookmaker sentono aria di grandi acquisti.