Monza con vista Champions per il Bologna: in quota Thiago Motta vede il ritorno alla vittoria

un' ora fa



Dopo essere andato a un centimetro dal gol nel finale contro il Frosinone, il Bologna non sbaglierà ancora, secondo i bookmaker. Nella sfida di casa contro il Monza, per i betting analyst di Snai e Better, gli uomini di Thiago Motta partono avanti in quota, tra 1,53 e 1,55, contro il colpo ospite che oscilla tra 6,35 e 6,50. Nel mezzo il pareggio, con cui si è chiusa la sfida di andata, paga 3,85 volte la posta. Con una vittoria, gli emiliani guadagnerebbero punti fondamentali nella rincorsa al sogno Champions, e se il Monza vorrà rovinare loro la festa dovrà bucare una difesa che nelle ultime dieci di Serie A ha subito solamente cinque gol. Per i bookmaker è avanti quindi il segno No Goal, a 1,77, contro l’opzione contraria a 1,95. A trascinare i padroni di casa dovrebbe essere il solito Joshua Zirkzee, già al centro delle voci di mercato, che vede il gol a 2,50, seguito a poca distanza da Riccardo Orsolini a 2,75. Palladino, invece, spera nel secondo gol consecutivo di Milan Djuric, in quota a 5,50 come il suo compagno Andrea Colpani, anche lui a segno domenica contro il Napoli.