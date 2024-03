Monza, cosa succede col Papu Gomez: tra ricorso e ritiro, i prossimi passi

Marco Demicheli

"Da quel che so, il ricorso è stato respinto. Ma sarà la società a comunicarlo". È stato chiaro Raffaele Palladino quando in conferenza stampa ha anticipato come non fosse stato accettato dalle autorità spagnole il ricordo del Papu Gomez contro la squalifica di due anni per essere risultato positivo a un test antidoping ai tempi del Siviglia. Una decisione che è stata confermata nelle ore successive e su cui il Monza deve ancora esprimersi ufficialmente, ma che terrà l'argentino fuori dalla squadra brianzola ancora per diverso tempo. Nei prossimi giorni Gomez e il suo entourage valuteranno attentamente i prossimi passi da compiere e, probabilmente, comunicheranno anche le loro intenzioni. Ma qualcosa inizia a emergere sui possibili scenari che vedono protagonista l'ex Atalanta.



TRA RICORSO E RITIRO - Gomez e i suoi avvocati hanno a disposizione 15 giorni per presentare ulteriore reclamo contro questa squalifica a un secondo organo giudicante in Spagna. O, in alternativa, possono appellarsi al Tas di Losanna, devono ancora valutare e scegliere dove ricorrere. Ma quello che filtra è la volontà, forte, di farlo. Perché ritengono ingiusta e sproporzionata questa squalifica. Voglia di lottare e convinzione, oltre che speranza, di far valere le proprie ragioni non mancano. C'è però da considerare la possibilità anche un'ulteriore conferma della squalifica, che terrebbe il classe '88 lontano dai campi per ancora più di un anno e mezzo. In questo caso, il ritiro sarebbe sempre più un'ipotesi concreta, un pensiero che Gomez ha già in questo momento chiaro in mente. Ancora qualche giorno per capire come muoversi, poi di nuovo l'attesa per un altro giudizio. Che probabilmente sarà l'ultimo, in un senso o nell'altro.