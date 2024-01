Monza, da Bakker a Djuric: Galliani prepara tre colpi

Marco Demicheli

Quando c'è occasione di alzare il livello, il Monza non si tira mai indietro. L'ultimo anno e mezzo, il primo della storia dei brianzoli in Serie A, ha dimostrato come l'ambizione sia quella di migliorare continuativamente, a livello di organizzazione societaria e a livello di qualità in campo, puntando sui risultati ottenuti con il bel gioco. Raffaele Palladino, in questo senso, si sta dimostrando una garanzia. L'esperienza di un dirigente esperto come Adriano Galliani assicura sempre rinforzi al momento giusto e così, in questo gennaio, a Monza ne potrebbe arrivare uno per reparto. I tre colpi su cui sta lavorando in questi giorni Galliani sono tre calciatori della Serie A, esperti ma con tanta voglia di rilancio: Bakker, Radonjic e Djuric.