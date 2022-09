Non è bastato il pareggio contro il Lecce a Giovanni Stroppa per salvare la propria panchina. La sua posizione in casa Monza traballava da troppo tempo e le parole di Silvio Berlusconi di ieri, "mi toccherà scendere in campo", non sono state altro che il preambolo ad una decisione attesa quanto sofferta.



Giovanni Stroppa è stato quindi esonerato e al suo posto, almeno per il momento, sarà promosso Raffaele Palladino, allenatore fino ad oggi del Monza Primavera.