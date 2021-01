Giulio Donati, terzino del Monza, compagno di squadra di Mario Balotelli, col quale aveva condiviso lo spogliatoio nelle giovanili dell'Inter, parla di Supermario al Corriere dello Sport: "A livello motivazionale Mario ha saputo calarsi subito nel gruppo, e in una realtà nuova. Parliamo di un grandissimo giocatore. Che sarà senz'altro un valore aggiunto per il Monza. E' stato criticato molto per il suo comportamento ma io, dai ricordi che ho di dieci anni fa, posso testimoniare di un ragazzo sempre corretto. E ora lo vedo al Monza con grande spirito di sacrificio".