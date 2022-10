Il difensore del Monza, Giulio Donati, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con l'Empoli: "E' mancato il gol però dobbiamo ripartire da questa voglia e questa grinta messa in campo cercando di recuperare. L'impegno non è venuto meno, sono quelle partite nelle quali giochi due ore e non fai gol. Dobbiamo ripartire da questo atteggiamento per andare avanti".



ASPETTI POSITIVI - Nessuno si è risparmiato, il gruppo si sta unendo sempre di più e anche oggi non è mancata la fame per fare risultato. Penso sia una bella cosa".



OBIETTIVI - Non ci nascondiamo, cerchiamo di fare più punti possibili senza pensare a obiettivi di classifica. Pensiamo a una partita alla volta".