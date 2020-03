Il Monza ha deciso di donare 50 mila euro all'Ospedale San Gerardo per il coronavirus. L'amministratore delegato del club brianzolo (serie C), Adriano Galliani spiega: "In questo momento la salute pubblica è la priorità assoluta, il legame tra il Monza e il proprio territorio è forte e imprescindibile. Per questo motivo, attraverso questa donazione, il club ha voluto dare un aiuto concreto all'ospedale San Gerardo che, grazie agli sforzi del proprio personale, sta facendo di tutto per fronteggiare l'emergenza. Vista la situazione è fondamentale restare uniti e rispettare le indicazioni ricevute, per poter tornare insieme a vivere con ancora più passione il nostro sport preferito".