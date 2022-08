Secondo "La Gazzetta dello Sport", saranno giorni caldi in casa Monza gli ultimi del calciomercato. Il club di Berlusconi e Galliani punta cinque nuovi colpi. Il primo sarà Nicolò Rovella, in prestito dalla Juventus. Poi si trattano altri due centrocampisti come Bakayoko del Milan e William Carvalho del Betis Siviglia. Ultimi tasselli potrebbero essere un laterale che possa giocare su entrambe le fasce e un attaccante.