Monza, dopo Keita si fa male anche Izzo: le condizioni

48 minuti fa



Piove sul bagnato in casa Monza: dopo l'infortunio di Keita Balde, uscito al 25esimo del primo tempo nel corso della sfida salvezza con il Venezia, Nesta perde anche Izzo.



Il centrale difensivo dei brianzoli è, infatti, stato costretto a lasciare il campo nella ripresa per via di un problema di natura muscolare alla coscia. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del numero quattro del Monza.