Il Monza dopo il colpaccio Kevin Prince Boateng punta a sfoltire la rosa a centrocampo. I due nomi in parte sono quelli del classe ’98 Nicola Mosti e del classe ’95 Filippo Lora. Come riporta Sky Sport il primo è finito nel mirino della Juventus under 23 mentre il secondo del Lecco.



I due giocatori vengono da due esperienze positive, con Monza e Ravenna in prestito, e punteranno a dare continuità alle loro prestazioni in Lega Pro