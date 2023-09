, quello dopo il pareggio senza gol e con qualche rimpianto contro il Bologna, che dal 2018 ha legato il suo nome al club brianzolo, portato in Serie A per la prima volta al termine della stagione 2021/2022. E oggi, 29 settembre 2023,. Nel giorno del primo compleanno senza Berlusconi alla guida del club,, el Papu, un rinforzo di qualità per far fronte sia al grave infortunio occorso a Caprari, sia all’improvvisa anemia offensiva che ha colto la squadra di Palladino. Appena 4 le reti realizzate nelle prime sei giornate di campionato e tutta a firma di centrocampisti: 3 di Colpani (un altro che a Berlusconi sarebbe piaciuto veder giocare su certi livelli) e uno di Gagliardini.- Per provare dunque a riaccendere la luce e mettere a disposizione di Colombo e Dany Mota più rifornimenti ecco il fantasista argentino classe ‘88, che nel corso dell’estate si era svincolato dal Siviglia (esperienza chiusa con un bilancio di 90 presenze e 10 gol) e chePer il Papu si tratta della terza esperienza nel campionato italiano dopo quella dal 2010 al 2013 a Catania e quella dal 2014 fino al gennaio 2021 all’Atalanta. Il suo bilancio in Serie A è di 315 presenze e 66 reti.