Gianluca Caprari sarà un nuovo giocatore del Monza. L'attaccante classe '93 lascia il Verona dopo una stagione da protagonista nella quale ha totalizzato 12 gol e 7 assist grazie ai quali ha anche debuttato in Nazionale.



LA FORMULA - E' l'ennesimo colpo di Adriano Galliani, che ha chiuso l'operazione col Verona sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza. Già nella mattinata di domani Caprari potrebbe svolgere le visite mediche con il Monza, per poi mettere le firme sul contratto.