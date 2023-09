Il Monza, anche sul campo visto lo 0-0 con il quale è appena terminato il match contro il Bologna, necessita di un rinforzo nel reparto offensivo.(una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro)Il Papu, 36 anni il prossimo febbraio, lo scorso 1 settembre ha rescisso il contratto con il Siviglia e non è una novità per i brianzoli, che hanno valutato il profilo dell'argentino già nel corso delle scorse settimane. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,, pronto a tornare in Italia dopo le avventure vissute prima a Catania e poi a Bergamo con la maglia dell’Atalanta.- atteso in città - che affida la sua ripartenza al progetto brianzolo, rifiutando le varie proposte dalla Francia (Metz), dalla Turchia (Fatih Karagumruk) e dall’Arabia Saudita.