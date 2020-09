Il Monza ha presentato oggi il suo nuovo acquisto, Kevin Prince Boateng: "Monza la sfida più difficile della mia carriera, sicuramente. Quando mi hanno chiamato Galliani e Berlusconi, che conosco da dieci anni, ho accettato subito. E a loro non puoi dire no". Nella sala stampa dello U-Power Stadium, il ghanese aggiunge: "Sarei potuto rimanere tranquillo a Firenze, e invece eccomi qui. Ancora non sono al 100% della forma, ma voglio giocare sempre titolare. Poi a fine settimana vedremo come starò e deciderà il mister se mandarmi in campo dall’inizio o iniziare in panchina".