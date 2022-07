Matteo Pessina è pronto a lasciare l'Atalanta per tornare ad essere un giocatore del Monza. Il centrocampista è rientrato dalle vacanze e ha spiegato a Sky Sport: "Pronto per il ritorno a casa, sono molto emozionato cosa a cui tengo molto. E' la società dove sono nato e cresciuto, ho sempre tifato questa squadra ci ho giocato dieci anni, l’emozione penso la possiate capire anche voi. Non è ancora ufficiale, aspettiamo domani. Galliani? Mi ha detto che era molto contento anche lui, sembrava un sogno, sembra che ce l’abbiamo fatta aspettiamo domani. E' vero, mi vuole con la fascia da capitano. Cosa mi aspetto? Io sono pronto, so che hanno un grande progetto, sarà una sfida per me che non è facile ma sarà una bella sfida. Saluto ai tifosi? Mi hanno già scritto in molti e penso che ci vedremo presto allo stadio".