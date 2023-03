L’inaspettata sconfitta da parte del Napoli – in casa 1-0 contro la Lazio – ha dato il via alla 25ª giornata di Serie A che prosegue quest’oggi alle 15 con il match tra Monza ed Empoli, di scena all’U-Power Stadium. I brianzoli, reduci da due sconfitte consecutive contro Milan e Salernitana, sono chiamati ad invertire la rotta per riprendere la marcia verso la parte sinistra della classifica. Monza che va alla ricerca anche del primo successo stagionale dell’anno tra le mura amiche – 3 pareggi ed una sconfitta nel 2023 -. Empoli che, dal canto suo, vuole tornare alla vittoria dopo i 3 pareggi e 2 sconfitte delle ultime 5 gare di campionato, per non essere risucchiato in maniera preoccupante nella lotta per la salvezza.



I PRECEDENTI - Dopo I 6 gol nei primi due precedenti Monza-Empoli di campionato (3-0 nella Serie C 1981-1982 e 2-1 nella cadetteria 1983-1984) ne sono arrivati altri 10 nei successivi dieci scontri diretti in Brianza. La media è così passata da 3 a 1 rete per incontro. Non si prevede quindi molti gol nella partita di quest’oggi. Previsione che trova conferma in Empoli-Monza del girone d’andata. Al Castellani terminò con un 1-0 per gli azzurri e Hass man of the match al minuto 11 del primo tempo. Archiviando il capitolo precedenti, i due club sono sostanzialmente in pareggio, sia mettendo assieme i numeri di Serie C e cadetteria, che prendendo in considerazione i singoli livelli del calcio italiano dove lo scontro è andato in scena – 3 vittorie Monza, 3 per l’Empoli e 6 pareggi -.