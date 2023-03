Monza-Empoli ed Atalanta-Udinese sono i primi due match di questo sabato di Serie A, in scena con la 25ª giornata. Calciomercato.com vi racconterà la moviola live degli episodi arbitrali più discussi all'interno della gare.



LE DESIGNAZIONI



Monza – Empoli sabato h 15.00

Feliciani

Meli – Peretti

Iv: Miele G.

Var: Abbattista

Avar: Guida



45' +2: ammonito anche Birindelli per un fallo da dietro su Parisi



45' +1: cartellino giallo per Akpa Akpro. Entrata in ritardo su Pessina



18': CIURRIA ONSIDE, GOL VALIDO. Altro intervento da parte del VAR: sul tacco di Petagna, Ciurria è in posizione regolare. Il gol è buono



11': SATRIANO INSACCA DI TESTA, FUORIGIOCO. Dopo un lungo intervento del VAR, viene annullata la rete del vantaggio dell'Empoli: è offside



Atalanta – Udinese sabato h 18.00

Ghersini

Di Iorio – Rossi M.

Iv: Santoro

Var: Mariani

Avar: Massimi