Al via la seconda giornata del campionato di Serie A, con due match in campo dalle 18.30. Non solo Frosinone-Atalanta, l'attenzione ricade anche su Monza-Empoli, in campo all'U-Power Stadium. Le due squadre si avvicinano al match entrambe con la voglia di centrare la prima vittoria stagionale. La squadra di Palladino all'esordio in casa dell'Inter si è arresa per 2-0, mentre l'Empoli si è fermato in casa contro il Verona. Una sfida per i primi tre punti, che si preannuncia combattuta.



FORMAZIONI UFFICIALI



Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Birindelli; Colpani, Caprari; Mota.



Empoli (4-2-3-1): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Haas; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo.