Monza-Empoli LIVE dalle 20.45

Monza-Empoli, 37a giornata di Serie A



Per il Monza conta poco perché è già sceso in Serie B, per l’Empoli vale più di mezza salvezza: una delle nove gare di oggi alle 20.45 è la sfida tra la squadra di Nesta, che cercherà comunque la vittoria per l’orgoglio e gli azzurri di Roberto D’Aversa, terz’ultimo a -1 dalla zona salvezza.



